Rezept zum Start der Grillsaison

Alle Zutaten für die Trockengewürzmischung (Salz, Knoblauch, Pfeffer, Paprika, Thymian, Koriander, Majoran und Zucker) in eine Schüssel geben und gut vermischen. Die Mischung in ein verschließbares Glas oder einen luftdichten Behälter füllen. So kannst du sie für zukünftige Grillabende aufbewahren.