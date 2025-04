Neue Wander-Saisonkarte: Bergbahnen in Imst und Venet schließen sich zusammen

Die Imster Bergbahnen und die Venet Bergbahnen bieten ab Sommer 2025 eine gemeinsame Saisonkarte für Wanderer an.

Mit einer einzigen Saisonkarte können Wanderer in Hoch-Imst zur Untermarkter Alm oder zu den Aussichtsplattformen am Alpjoch fahren oder am Venet mit der Rifenal- und Weinbergbahn zur Gipfelhütte und zum Panoramarestaurant gelangen.