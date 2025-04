Aufregung um ein Filmplakat: Kommt die Fortsetzung von „Pretty Woman“?

Derzeit macht ein Filmposter zu „Pretty Woman Teil 2“ im Netz die Runde. Dieses kündigt die Rückkehr von Richard Gere und Julia Roberts in ihren Rollen beim Streaming-Anbieter Netflix an. Film-Fans sind aus dem Häuschen. Doch die Sache hat einen Haken.

Die Gerüchte zu einer Fortsetzung von "Pretty Woman" heizte vor allem ein Beitrag auf Facebook an. In diesem teilte die Facebook-Seite Sesler mit, dass der Streaminganbieter mit dem roten N für 2025 eine Erweiterung der beliebten Liebesgeschichte mit „Pretty Woman 2: A Second Chance" plane. Auch die Schauspieler Emma Roberts und Tom Hardy sollen mit an Bord sein.