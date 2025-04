Wirbel um Ex-Ski-Star Kostelic: Wurde der Kroate bei Lawine in Österreich verschüttet?

Bei einem Lawinenabgang, den zwei Freerider im Bereich des Gamspitzls in Obertauern ausgelöst hatten, ist am Mittwoch gegen Mittag einer der Sportler verschüttet worden. Der Mann, ein 45-Jähriger aus Kroatien, konnte von seinem Kollegen, einem 30-jährigen Salzburger, geortet und ausgegraben werden. Bei dem Verschütteten soll es sich um den einstigen kroatischen Alpin-Skistar Ivica Kostelic gehandelt haben, berichteten die Salzburger Nachrichten. Der Sportler dementierte.

Kostelic selbst erklärte am Mittwochabend in einem Posting auf Instagram, nur Zeuge der Lawine gewesen zu sein. Er habe sich zu diesem Zeitpunkt mit seinen Kindern am Pool seiner Unterkunft befunden. Sein Name sei in die Medien gekommen, weil er seine Beobachtungen zur Lawine berichtet habe. Zugleich bat er alle Medien, seine Privatsphäre zu respektieren und ihn und seine Familie nicht im Skiurlaub zu stören. Weder Polizei noch Bergrettung wollten sich am Donnerstag auf APA-Nachfrage zur Identität des Lawinenopfers äußern.