Bunter Osterzauber am Marktplatz

Gleichzeitig bringt Urban Blooms by Innsbruck Tourismus eine grüne Oase in die Stadt. Mit großflächigen Inszenierungen wird Innsbruck zu einem farbenfrohen, naturnahen Begegnungsraum. Begrünte Sitzmöbel, kleine Wiesenbereiche und kreativ bemalte Bodenflächen – inklusive Outdoorspielen – laden zum Verweilen und Entdecken ein.

Zusätzlich gibt es für kleine Besucher:innen ein Osterquiz in der Markthalle. Die Teilnahme ist während des Ostermarkts möglich, und am Freitag, 25. April, um 13 Uhr findet im Rahmen der „Marktpause“ die große Gewinnverlosung statt – mit einer kleinen Überraschung für jedes Kind.

Die Ostermalkarte ausmalen – und mit ein bisschen Glück einen der tollen Preise gewinnen: Gestalte Dein kreatives Osterei, male es bunt aus, beklebe und bastle nach Lust und Laune. Die gestalteten Karten können in der Kinderwelt am Ostermarkt in einen Lostopf geworfen werden und nehmen dann an der Osterverlosung teil.