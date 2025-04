Kein Gemüse von der Stange

Vier bis fünf Tonnen der gefragten Stangen werden in den nächsten Wochen in Mils bei Imst geerntet.

Praxmarer, der sich guten Gewissens als einer der Tiroler Spargelpioniere bezeichnen könnte, entschied sich nicht ganz freiwillig für dieses hierzulande selten angebaute Gemüse: „Der Talboden meines Grundstücks nahe Mils bei Imst besteht aus sandigem, von Schwarz­erde durchzogenem Schwemmland. Also fragte ich mich, was ich mit diesem Boden anstellen soll.“

Bei derart positiver Rückmeldung lohnt es sich, die rückenstrapazierende Arbeit, die bald täglich um sechs Uhr morgens beginnt, auszuführen: „Erst wird ein wenig Erde von den Hügeln abgetragen, um sagen zu können, in welche Richtung die Stange wächst. Dann drückt man das Stecheisen am Spargel entlang in den Boden, bricht ihn möglichst nahe der Wurzel ab, wäscht die frischen Stangen und liefert sie an Restaurants und Hofläden. Ab Hof gibt es sie bei uns natürlich auch.“ Das Gemüse ist übrigens mehrjährig: Zehn bis 15 Jahre lang kann jedes Jahr Spargel gestochen werden.