Suppenessen in Wörgl: Gemeinsam für Klimagerechtigkeit

In Wörgl fand das traditionelle Suppenessen der Katholischen Frauenbewegung statt, bei dem der Fokus auf Klimagerechtigkeit und Unterstützung für Frauen in Kolumbien lag.

Weihbischof Hofer lobte den kfb: „Ich bewundere euren Einsatz in allen Bereichen, in der Familie, euer öffentliches Wirken, in der sozialen und karitativen Umwelt. Auch euer Einsatz in den Pfarrgemeinden und in unserer Erzdiözese ist großartig.“