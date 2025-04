Große Stars, aber null 007: Amazon will 2026 vierzehn Filme in die Kinos bringen

Der Digitalgigant sicherte sich zuletzt die kreative Kontrolle über James Bond. Wer 007 künftig spielen wird, ist noch unbekannt. Aber Ryan Gosling und andere Hollywood-Stars warben nun in Las Vegas für Amazons Kino-Pläne.

Las Vegas - Amazon stößt weiter ins Filmgeschäft vor: Bis 2027 will das Unternehmen mindestens 15 Produktionen pro Jahr ins Kino bringen, für 2026 sind 14 geplant. Dies gab der Online-Händler und Betreiber des Streamingdienstes Prime Video am Mittwoch bei der jährlichen CinemaCon in Las Vegas bekannt. Bei dem Kongress für Kinobetreiber warben Ryan Gosling und andere Hollywood-Stars mit ihren kommenden Filmen für diese Pläne.

„Wir wollen das langfristig umsetzen“, sagte Mike Hopkins, Leiter von Prime Video und Amazon MGM Studios. „Wenn Amazon sich zu etwas verpflichtet, dann meist im großen Stil.“ Der Konzern hatte das MGM-Studio und dessen umfangreiche Filmbibliothek 2022 übernommen.

Ryan Gosling bewarb seinen neuen Film „Project Hail Mary“ am Mittwoch in Las Vegas. © VALERIE MACON

Lehrer Gosling wird Astronaut

Gosling präsentierte den Trailer zu seinem Science-Fiction-Epos „Project Hail Mary“, basierend auf dem gleichnamigen Roman von Andy Weir. In dem Film der Amazon MGM Sudios, der im März 2026 in den USA anlaufen soll, spielt Gosling einen Lehrer, der zum Astronauten wird, sich auf eine unwahrscheinliche Mission zur Rettung des Planeten begibt und dabei einem Außerirdischen begegnet.

Affleck machte für „The Accountant 2“ Werbung. Er korrigierte Regisseur Gavin O'Connor, als dieser sagte, der Originalfilm sei vor neun Jahren erschienen. „Es sind acht Jahre, fünf Monate, zwei Wochen, fünf Tage und zehn Stunden vergangen“, berichtigte Affleck und spielte damit auf die von ihm verkörperte Figur an, die mit Zahlen deutlich besser umgehen kann als mit Menschen.

Jon Bernthal und Ben Affleck sprachen über ihren Film „The Accountant 2“. © VALERIE MACON

Andrew Garfield und Ayo Edebiri priesen „After the Hunt“ an, einen Thriller über einen Skandal auf einem College-Campus, Chris Hemsworth und Halle Berry ihren Heist-Movie „Crime 101“. Chris Pratt sprach mit dem Publikum auf einem Sessel sitzend, der als Requisite im Film „Mercy“ diente, der Geschichte eines Mordverdächtigen, der seine Unschuld beweisen will.

Auch Chris Pratt trat bei der CinemaCon in Las Vegas auf. © VALERIE MACON

„Streamer jetzt die Gatekeeper“

O'Connor lobte Amazon für sein Versprechen, Filme zuerst in die Kinos zu bringen, anstatt sie direkt zu streamen. „Die Streamer sind jetzt die Gatekeeper“, sagte der Regisseur in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. „Sie müssen die Flamme am Brennen halten.“

Kinobetreiber begrüßten die Ambitionen von Amazon. Man hofft, das Unternehmen könne die Lücke füllen, die durch die Übernahme des Fox-Filmstudios durch Disney 2019 entstanden ist. Die Einspielergebnisse an den Kinokassen in den USA und Kanada liegen weiterhin unter dem Niveau vor der Pandemie. Die Präsentation am Mittwoch war Amazons erste auf der CinemaCon.

Wir wollen das Erbe dieser Kultfigur ehren und gleichzeitig dem Publikum weltweit ein frisches, aufregendes neues Kapitel präsentieren. Amazon-Filmchefin Courtenay Valenti über die Zukunft von James Bond.

Courtenay Valenti ist Filmchefin von Amazon MGM. © VALERIE MACON

Amazon will 007-Erbe ehren

Erst kürzlich hat das Unternehmen die kreative Kontrolle über das James-Bond-Franchise übernommen. Bei der Veranstaltung wurden keine Hinweise gegeben, wer künftig den berühmten britischen Spion spielen wird. „Wir wollen das Erbe dieser Kultfigur ehren und gleichzeitig dem Publikum weltweit ein frisches, aufregendes neues Kapitel präsentieren“, betonte Courtenay Valenti, Filmchef von Amazon MGM. (APA, dpa, TT)