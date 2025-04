42-Jährige überwies mehr als 10.000 Euro an Internet-Betrügerin

Wie die Polizei berichtet, ist eine Frau aus dem Bezirk Innsbruck-Land einer Internetbetrügerin zum Opfer gefallen. Die Unbekannte schrieb die 42-Jährige am 10. März über einen Messengerdienst an und manipulierte sie so weit, dass sie eine Überweisung tätigte. Wenig später gelang es erneut, das Opfer zu einer Transaktion zu überreden.