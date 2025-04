52-Jähriger in Reith im Alpbachtal von Betonquader eingeklemmt und schwer verletzt

Bei einem Arbeitsunfall im Unterland sind am Donnerstagnachmittag zwei Männer verletzt worden, einer von ihnen schwer. Wie die Polizei berichtet, führten der 52-jährige Österreicher und sein 20-jähriger kroatischer Kollege in einem Gewerbebetrieb in Reith im Alpbachtal Betonschneidearbeiten durch. Nachdem sie ein etwa 100 Kilogramm schweres Betonteil herausgeschnitten hatten, trugen sie es gemeinsam zum Firmenfahrzeug, um es dort im Laderaum zu verstauen.