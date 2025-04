Van der Bellen beendet Finnlandreise: Besuch in Bunkeranlage

Bundespräsident Alexander Van der Bellen trifft am Freitag zum Abschluss seines Arbeitsbesuchs in Helsinki Finnlands Parlamentspräsidenten Jussi Halla-aho und besucht in Folge auch das "Europäische Kompetenzzentrum zur Bekämpfung hybrider Bedrohungen" (Hybrid CoE) sowie die Bunkeranlage Merihaka. Am Donnerstag hatte Van der Bellen mit seinem Amtskollegen Alexander Stubb angesichts einer "Welt im Umbruch" ein "Zusammenrücken der Länder Europas" gefordert.