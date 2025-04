Erfolgreiche Premiere: Endlich "Glück" mit Lukas Resetarits

Auf der Bühne werden weder Viren noch Pointen geschleudert. "Glück" ist das 30. Soloprogramm des 77-Jährigen, der mit einem Großteil seines Publikums eine langjährige Beziehung pflegt. Man mag einander und weiß, was man an einander hat. Resetarits hat das im APA-Interview vor der Premiere so charakterisiert: "Ich will mich auch nicht austauschen mit dem Publikum. Ich stelle keine Fragen ans Publikum und will keine Antworten vom Publikum. Ich will mein Programm vorspielen und das erzählen, was ich zu erzählen habe."