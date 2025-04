„Cotton Eye Joe“-Revival dieses Wochenende in der Zillertal Arena

Rednex, Culture Beat und weitere Bands und DJs bringen mit Songs aus den 90ern Stimmung auf den Berg. Wer sich im 90er Jahre Skioutfit auf die Brettln wagt, wird einem vergünstigten Tagesskipass belohnt.

Rohrberg, Zell, Gerlos – Der Saisonausklang wird im Zillertal mit vielen Events versüßt. Sei mit dem Seilrennen in Hochfügen (13. April), Snowbombing in Mayrhofen (7. bis 12. April) oder dem MTV Unplugged-Konzert von Christina Stürmer am 26. April in Hintertux. Die Zillertal Arena wird ab Freitag drei Tage lang zum Mekka für alle 90er-Jahre-Fans. Und zwar mit Bands und Hits aus dieser Zeit.

Mehrere Almhütten verwandeln sich dabei in Retro-Discos. Culture Beat heizt am Freitag, 4. April, ab 14.30 Uhr den Wintersportlern in der Umbrella Bar mit Hits wie „Serenity“ und „Mr. Vain“ ein. Am Samstag, 5.4., um 14.45 Uhr haben Redex ihren großen Auftritt auf der Wiesenalm: Ihr legendärer Partysong „Cotton Eye Joe“ gehört zu den 90ern wie Stirnbänder und neonfarbene Skioutfits. Wer selbige trägt und im 90er-Look die Pisten hinab wedelt, erhält den Tagesskipass um 35 Euro.

Erst Neon-Outfit, dann Lederhose

Zu den weiteren Stimmungskanonen bei den von Life Radio präsentierten 90er Days zählen auch ATC, Bellini, Der Grenzgängersound, Bergliebe Allstars, Capella und mehrere DJs. Vorab kann man sich mit der „Arena 90s Days“-Playlist auf Spotify schon in Stimmung bringen.