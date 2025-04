Tandemschirm flog in St. Anton in feiernde Gruppe: Zwei Frauen verletzt

St. Anton – Ein ausgebildeter Gleitschirmflieger (46) und eine Passagierin (28) flogen am Donnerstagnachmittag mit einem Tandemschirm in Richtung St. Anton am Arlberg. Unmittelbar nach dem Start machte der Pilot einen Linksbogen und wollte in östliche Richtung weiterfliegen. Aus ungeklärter Ursache verloren sie plötzlich an Höhe und steuerten auf eine Gruppe von 30 bis 40 Personen zu, die im Tiefschnee eine Eisbar errichtet hatten und eine Schneeparty feierten.