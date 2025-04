Parmesansuppe mit Spargel

Den Spargel waschen, falls nötig schälen und die Enden abschneiden. Spargelköpfe abschneiden und die Stangen in etwa 1 cm lange Stücke teilen. 800 ml Wasser mit Salz zum Kochen bringen. Spargel darin ca. 4 Min. zugedeckt köcheln lassen. In ein Sieb abgießen, den Spargelsud dabei auffangen.

Die Schalotten schälen und klein würfeln. Die Butter zerlassen, Schalotten mit Thymian darin andünsten. Reis kurz mitgaren, Spargelsud und Noilly Prat zugießen und alles offen ca. 10 Min. bei mittlerer Hitze kochen lassen. Die Spargelbrühe durch ein Sieb in einen anderen Topf gießen. Die Sahne untermischen, den Parmesan unter Rühren in der Suppe schmelzen lassen. Die Suppe mit Salz und Pfeffer abschmecken und den Spargel darin erwärmen. Gleich servieren.

Als knuspriges Topping eignen sich geröstete Pinienkerne oder Croûtons, um der Suppe zusätzlichen Biss zu verleihen. Für die Croûtons altbackenes Brot in kleine Würfel schneiden. In einer Pfanne in etwas Olivenöl oder Butter bei mittlerer Hitze goldbraun und knusprig braten. Nach Belieben können die Croûtons mit Knoblauch oder Kräutern verfeinert werden. Anschließend kurz auf Küchenpapier abtropfen lassen, um überschüssiges Fett zu entfernen. Dann in einer kleinen Schüssel servieren und erst bei Tisch über die Suppe streuen.