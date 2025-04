Zwei Frauen bei Verkehrsunfall auf Kärntner Südautobahn getötet

Grafenstein – Zwei 31-jährige Frauen aus Klagenfurt sind in der Nacht auf Freitag bei einem Verkehrsunfall auf der Südautobahn (A2) im Bezirk Klagenfurt-Land ums Leben gekommen. Das Auto der beiden war gegen einen Aufpralldämpfer gefahren, die Lenkerin und ihre Beifahrerin starben noch an der Unfallstelle, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.