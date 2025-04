Warum E.T. im wahren Leben kein Zuhause fand: Diesen Preis wollte keiner zahlen

E.T. findet kein Zuhause: Bei einer Versteigerung in New York hat eine Originalfgur aus Steven Spielbergs Kultfilm „E.T. – Der Außerirdische“ keinen Käufer gefunden. Dies teilte das Auktionshaus Sotheby's nach der Online-Auktion mit. Es hatte im Vorfeld den Wert für die gut einen Meter große Figur, die in dem Film herzzerreißend „nach Hause“ telefonieren wollte, auf 600.000 bis 900.000 Dollar (545.000 bis 815.000 Euro) geschätzt.