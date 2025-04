Schwere Unfälle sorgen für massive Staus und Sperre auf der Inntalautobahn

Zwei schwere Unfälle auf der Inntalautobahn in Fahrtrichtung Osten haben am Freitag für massives Chaos auf einer der Tiroler Hauptverkehrsadern gesorgt. Nach ersten Meldungen krachte es am frühen Nachmittag zwischen Zirl-Ost und Innsbruck-West – ein massiver Rückstau war die Folge.