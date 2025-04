Tiroler Ski-Asse räumten bei den Österreichischen Meisterschaften ab

Göstling am Hochkar – Stephanie Brunner sicherte sich zum Saisonabschluss den Titel im Riesenslalom der Damen. Die Tuxerin, die nach dem ersten Durchgang noch auf Rang zwei lag, schaffte im Finale mit Laufbestzeit den Sprung auf das oberste Treppchen. Für die 31-Jährige war es der erste Riesentorlauf-Titel ihrer Karriere. Im Slalom-Titel hatte sie 2016 in Dienten gewonnen. Zweite wurde die zur Halbzeit führende Vorarlbergerin Katharina Liensberger (+0,56 Sek.), auf Rang drei fuhr die Ötztalerin Franziska Gritsch (+0,87 Sek.).

„Die Organisatoren haben trotz der frühlingshaften Bedingungen das Beste herausgeholt. Im ersten Lauf sind mir noch ein paar Fehler unterlaufen, das wollte ich im zweiten Lauf besser machen, was mir auch gelungen ist. Mein letzter Meistertitel liegt schon sehr lange zurück, umso mehr freut mich der heutige Sieg“, so Brunner nach dem Rennen.

Im Slalom der Herren setzte sich dem 27-jährigen Simon Rueland ebenfalls ein Tiroler durch und feierte damit seinen dritten nationalen Meistertitel nach 2020 in Schladming und 2022 im Montafon. Der Oberländer vom SK Landeck, der nach dem ersten Lauf noch ex aequo mit Jakob Greber geführt hatte, setzte sich am Ende mit 0,41 Sekunden Vorsprung vor seinen Pitztaler Joshua Sturm und dem Milser Dominik Raschner (+0,60 Sek.) durch. Damit war das Podium ausschließlich mit Tiroler Athleten besetzt.

Die Titel in den Speed-Bewerben werden am Freitag und Samstag nächster Woche in Kärnten am Mölltaler Gletscher vergeben. (TT.com)