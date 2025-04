Schweizer Ski-Ass verabschiedet sich endgültig: „Danke und Tschüss“

Abschied im Schweizer Ski-Team: Urs Kryenbühl beendet seine Karriere. „Danke und Tschüss zusammen“, schrieb der 31-Jährige am Freitag auf Instagram.

„Ich durfte einige schöne Momente im Skiweltcup erleben, aber leider auch die Schattenseite“, sagte der Schweizer zum Abschied und betonte: „Immer wieder habe ich mich zurückgekämpft, diese Herausforderungen in mir wachsen lassen, welche mich zu dem Menschen gemacht haben, der ich heute bin und auf das bin ich wirklich stolz.“

Dreimal fuhr Kryenbühl auf das Podest, ein Sieg blieb ihm dabei allerdings verwehrt. 2021 stürzte er in Kitzbühel beim Zielsprung und zog sich dabei schwere Verletzungen an Kopf, Schulter und Knie zu. Danach gelang trotz mehrerer Versuche der Anschluss an die Weltspitze nicht mehr. Der letzte Start im Weltcup liegt bereits zweieinhalb Jahre zurück (Dezember 2022/Bormio). (TT.com)