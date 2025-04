Fischer (67) tot aus Südtiroler Stausee geborgen, Ermittlungen im Gange

Franzensfeste – Ein Mann ist Freitagnachmittag tot aus einem Stausee in Franzensfeste in Südtirol geborgen worden. Bei dem Toten soll es sich um einen 67-jährigen italienischen Fischer handeln, berichtet das Südtiroler Nachrichtenportal Stol.it. Angelrute und Rucksack lagen demnach noch am Ufer.