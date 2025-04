Wegen Trumps Zöllen: Nintendo verschiebt US-Vorverkauf von Switch 2

Vorbestellungen in den USA beginnen nicht wie ursprünglich angekündigt am 9. April. In anderen Teilen der Welt bleibt der Termin bestehen.

Kyoto, Washington – Die Videospiel-Konsole Switch 2 des japanischen Herstellers Nintendo kommt in den USA wegen der Zölle von US-Präsident Donald Trump später in den Vorverkauf als geplant. "Vorbestellungen für die Nintendo Switch 2 in den USA werden nicht am 9. April 2025 beginnen, um die potenziellen Auswirkungen von Zöllen und sich entwickelnden Marktbedingungen zu bewerten", erklärte das Unternehmen am Freitag. Am allgemeinen Datum für den Verkaufsstart Anfang Juni werde aber festgehalten.

Nintendo hatte erst in dieser Woche nähere Einzelheiten zu der neuen Konsole und dem Verkaufsstart am 5. Juni bekanntgegeben. Mit der ersten Switch hatten die Japaner im Jahr 2017 einen Verkaufsschlager auf den Markt gebracht. Die Konsole setzt auf ein Hybridkonzept: Sie ist klein und handlich und für das Spielen unterwegs geeignet. Zugleich kann sie an einen Fernseher angeschlossen werden.

Mehr Rechenleistung für „Super Mario“ und Co

Der Nachfolger behält den ersten Angaben von Nintendo nach zu urteilen viele der Funktionen des Vorgängers bei. Sie verfügt aber über einen größeren, höher auflösenden Bildschirm und eine bessere Rechenleistung für "Super Mario", "Donkey Kong", "Princess Peach", "Toad" und Co.