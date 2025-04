Ex-Moderator Russell Brand wegen Vergewaltigung angeklagt

London – Der britische Schauspieler und Ex-Moderator Russell Brand ist wegen des Verdachts der Vergewaltigung, Belästigung und Nötigung angeklagt worden. Dem 49-Jährigen werden vier Taten im Zeitraum von 1999 bis 2005 vorgeworfen. Betroffen sind vier Frauen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sie würden von "speziell geschulten Beamten betreut". Brand wies die Vorwürfe umgehend zurück. Er sei nie ein "Vergewaltiger" gewesen, sagte er in einem auf X veröffentlichten Video.

Konkret wird dem 49-Jährigen unter anderem die Vergewaltigung einer Frau im Jahr 1999 in der Gegend von Bournemouth an der Südküste Englands vorgeworfen. Die anderen sexuellen Angriffe sollen sich dann gegen andere Frauen in den Jahren 2001, 2004 und 2005 gerichtet haben. Brand soll am 2. Mai in London erstmals vor Gericht erscheinen, wie die Staatsanwaltschaft ankündigte.