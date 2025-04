Verdacht bestätigt: Bayern-Star Musiala fällt mit Muskelbündelriss länger aus

Der deutsche Rekordmeister Bayern München muss im Saisonendspurt mehrere Wochen auf Jungstar Jamal Musiala verzichten. Der 22-jährige Offensivspieler zog sich am Freitag beim 3:1-Ligasieg in Augsburg einen Muskelbündelriss im linken hinteren Oberschenkel zu. Das gaben die Bayern am Samstag nach Untersuchungen durch die medizinische Abteilung bekannt. Die Saison könnte für Musiala dadurch vorzeitig zu Ende sein.