18 Tote bei Angriff auf ukrainische Stadt Krywyj Rih

Bei einem russischen Raketenangriff auf die zentralukrainische Stadt Krywyj Rih sind am Freitag mindestens 18 Menschen ums Leben gekommen. Dies teilten die ukrainischen Behörden mit. Demnach starben auch neun Kinder bei dem Angriff auf ein Wohnviertel des Geburtsortes von Präsident Wolodymyr Selenskyj. Mindestens 50 Menschen seien verletzt worden. Laut Regionalgouverneur Serhij Lyssak gerieten Autos und Garagen in Brand. Mehrstöckige Wohnhäuser seien beschädigt worden.

Der tödliche Angriff sei ein erneuter Beweis dafür, dass Russland "keine Waffenruhe will", erklärte Selenskyj im Onlinedienst Telegram. Nur internationaler Druck auf Russland und größtmögliche Anstrengungen zur Stärkung der Ukraine und ihrer Luftabwehr und Streitkräfte könnten dazu beitragen, "zu entscheiden, wann der Krieg endet".

Erst am Mittwoch waren durch einen russischen Raketenschlag in der Großstadt mindestens vier Menschen getötet worden. Krywyj Rih liegt etwa 70 Kilometer von der Frontlinie entfernt. Die Angriffe erfolgen vor dem Hintergrund der stockenden Verhandlungen über eine Waffenruhe in der Ukraine. US-Präsident Donald Trump hatte erst am Wochenende öffentlich Unmut über Kremlchef Wladimir Putin geäußert und kritisiert, dass dieser die Legitimität Selenskyjs nicht anerkenne.

Das russische Verteidigungsministerium erklärte, mit einer Rakete eine Gruppe ukrainischer Soldaten mit ausländischen Ausbildern in Krywyj Rih getroffen zu haben. "Bei dem Angriff wurden bis zu 85 Soldaten und Offiziere aus dem Ausland sowie bis zu 20 Fahrzeuge zerstört", teilte das Ministerium auf Telegram mit. Das ukrainische Militär entgegnete, dass Russland falsche Informationen über den Raketenangriff verbreite. "Die Rakete hat ein Wohngebiet mit einem Spielplatz getroffen", schrieb der Generalstab des Militärs auf Telegram.

Präsident Selenskyj warf Russland vor, bewusst gegen Städte und andere zivile Einrichtungen Krieg zu führen. Allein in den vergangenen 24 Stunden habe das russische Militär Angriffe auf die Städte Krywyj Rih und Charkiw sowie ein Kraftwerk in Cherson lanciert - trotz einer Abmachung zum Schutz von Energieanlagen, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. "Alle russischen Versprechen enden mit Raketen und Drohnen, Bomben oder Artillerie", fügte er hinzu.

In Charkiw seien derweil nach nächtlichen russischen Drohnenangriffen mit fünf Toten und 34 Verletzten immer noch die Bergungsarbeiten im Gange. Auch der Treffer mit einer per Kamera gesteuerten Drohne in einem Kraftwerk könne kein Zufall sein - "die Russen wissen, dass es sich um eine Energieanlage handelt und diese Anlagen gemäß den Versprechen Russlands gegenüber der amerikanischen Seite vor jeglichen Angriffen geschützt werden müssen", warf er Russland vor.

Trump und Putin hatten bei einem Telefonat als Minimalkonsens - eine völlige Waffenruhe lehnte Putin ab - ein Moratorium für Schläge gegen Energieobjekte ausgemacht. Kiew stimmte dem später zu. Seither werfen sich beide Seiten immer wieder vor, die Abmachung nicht einzuhalten. Selenskyj bat einmal mehr die USA um Konsequenzen.