Erdbeben der Stärke 6,9 vor Papua-Neuguinea

Ein schweres Erdbeben hat Papua-Neuguinea im südwestlichen Pazifik erschüttert. Die US-Erdbebenwarte USGS gab die Stärke mit 6,9 an. Eine anfängliche Tsunami-Warnung wurde wieder aufgehoben, wie das US-amerikanische Pazifische Tsunami-Zentrum in Honolulu mitteilte. Geringe Schwankungen des Meeresspiegels seien aber möglich.

Das Zentrum des Bebens, das sich am frühen Samstag (Ortszeit) ereignete, lag den Angaben zufolge in zehn Kilometern Tiefe im Pazifischen Ozean vor der Insel Neubritannien, rund 194 Kilometer südöstlich der Stadt Kimbe. Papua-Neuguinea liegt nördlich von Australien und hat rund zehn Millionen Einwohner.

In der Vorwoche hatte ein verheerendes Erdbeben mit der Stärke 7,7 in Myanmar und Thailand schwere Verwüstungen angerichtet. In Myanmar stieg die Zahl der Todesopfer zuletzt auf mehr als 3.000 an.