Owetschkin stellt NHL-Allzeit-Torrekord von Gretzky ein

Alexander Owetschkin hat einen der prestigeträchtigsten Rekorde in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL eingestellt. Der 39-jährige Stürmer der Washington Capitals traf am Freitag (Ortszeit) beim 5:3-Heimsieg gegen die Chicago Blackhawks zweimal und hat nun 894 Tore im NHL-Grunddurchgang erzielt. Der Russe zog damit mit Wayne Gretzky gleich. Der Kanadier hat zwischen 1979 und 1999 ebenfalls 894 Treffer verbucht.

"Das ist okay, darum geht es im Sport. Alex ist großartig für den Sport, für Washington und sein Land. Das ist wunderbar", sagte der in Washington anwesende Gretzky noch während des Spiels bei Monumental Sports. Der 64-Jährige betonte, dass er stolz darauf sei, was er geschafft habe. Owetschkin sei "etwas Besonderes". Am Sonntag (18.30 Uhr/MESZ) hat der Capitals-Torjäger im Auswärtsspiel gegen die New York Islanders die Gelegenheit, zum alleinigen Rekordhalter aufzusteigen.