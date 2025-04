Mit Bierglas am Hals attackiert: Verdacht des versuchten Mordes nach Schlägerei in Ischgler Lokal

Nach einer Remplerei auf der Tanzfläche, kam es zu einer handfesten Auseinandersetzung. Ein 23-jähriger Belgier wurde dabei am Hals verletzt, ein 48-jähriger Niederländer voraussichtlich wegen versuchten Mordes angezeigt.

In der Nacht auf Freitag kam es in einem Lokal in Ischgl zu einer Schlägerei zwischen alkoholisierten Gästen – nun wird einer der Gäste voraussichtlich wegen versuchten Mordes angezeigt. Auslöser für das Gefecht war eine Remplerei auf der Tanzfläche und den dadurch verschütteten Getränken.