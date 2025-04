So erhalten Eltern pflegebedürftiger Kinder mehr Hilfe zu Hause

Ein neuer Dienst bietet die Pflege Minderjähriger zu Hause an. LR Hagele fordert vom Bund den Ausbau des mobilen Kinderhospizes.

Über das MOKI , das sie als Selbstständige für Tirol aufgebaut hat, sei sie österreichweit gut vernetzt. Die Arbeit mit schwerkranken Kindern und deren Eltern sei sehr fordernd, aber auch schön. „Es gibt Kinder, die von mir von der Geburt an betreut worden sind“, erzählt sie.

Ich will weder Patienten noch Beschäftigte abwerben. Ich setze auf Kooperation.

Ihr Team, das derzeit aus ihr und Mitbegründerin Michaela Paulhuber besteht, will sie schrittweise ausbauen. „Es gibt einige mobile Angebote in Tirol, mit denen wir zusammenarbeiten wollen“, so Reiner. Neben der Betreuung chronisch kranker oder beeinträchtigter Kinder gehe es ihr um Entlastungspflege und psychosoziale Elternberatung. Bei der Begleitung sterbender Kinder wolle man eng mit dem Palliativteam zusammenarbeiten, auch bei der folgenden Trauerarbeit.