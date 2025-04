Erster Schritt ins Finale: Swarco Raiders gewannen in Kärnten

Klagenfurt – Die Swarco Raiders schnappten den Wörthersee Piraten am Samstag den Sieg weg. Im ersten Spiel der „best of three“-Play-off-Halbfinalserie der zweiten Basketball-Bundesliga gewannen die Innsbrucker in Kärnten mit 87:76. Damit fehlt den Raiders nur noch ein Erfolg, um ins Endspiel um den Meistertitel aufzusteigen. Bester Scorer der Tiroler war Edgars Kaufmanis mit 26 Punkten. Die zweite Partie steigt kommenden Samstag in Innsbruck.