Attackierte Gäste und biss Polizisten in die Hand: 27-Jähriger randalierte in Innsbrucker Lokal

In der Nacht auf Sonntag kam es in einem Innsbrucker Lokal zu einem Vorfall, bei dem ein Security-Mitarbeiter Pfefferspray einsetzen musste, nachdem ein 27-Jähriger zwei Frauen angriff. Bei der Festnahme zeigte sich der Täter weiter aggressiv und biss einem Polizisten in die Hand.

Innsbruck – In der Nacht auf Sonntag, kurz vor Mitternacht, kam es in einem Innsbrucker Lokal zu einem dramatischen Zwischenfall, der den Einsatz von Polizei und Rettung forderte. Was war geschehen?

Laut den Beamten wurde gegen 23:54 Uhr das Sicherheitspersonal des Lokals gezwungen, Pfefferspray einzusetzen, um einen aggressiven Gast zu stoppen. Ein 27-jähriger Österreicher griff aus bislang ungeklärten Gründen zwei Frauen an. Ein 35-jähriger Gast versuchte, den Angriff zu unterbinden, woraufhin der 27-Jährige eine Flasche zerbrach und den 35-Jährigen attackierte. In dieser angespannten Situation griff ein Security-Mitarbeiter ein und setzte Pfefferspray ein, um den Mann zu stoppen.

27-Jähriger wird angezeigt

Der Tatverdächtige verletzte sich im Bereich der Hände und wurde von der Rettung in das Landeskrankenhaus Innsbruck gebracht. Die beiden Frauen sowie der 35-Jährige blieben beim Vorfall unverletzt. Während der medizinischen Behandlung in der Klinik leistete der 27-Jährige jedoch weiter Widerstand und biss einem Polizeibeamten während der medizinischen Behandlung in die rechte Hand. Nach der Versorgung seiner Verletzungen wurde der Mann in das Polizeianhaltezentrum überstellt. Er wird angezeigt.

Dies war nicht der einzige Einsatz der Innsbrucker Polizei Samstagabend. Schon wenige Stunden zuvor kam es zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung, bei der ein 30-Jähriger durch Faustschläge und Tritte schwer verletzt wurde. (TT.com)