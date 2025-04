30-Jähriger in Innsbruck brutal attackiert: Polizei nahm Täter (33) rasch fest

Innsbruck – Am Samstagabend gegen 20.34 Uhr kam es in Innsbruck zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung, bei der laut Polizei ein Mann schwer verletzt wurde. Ein 33-jähriger Afghane schlug einen 30-jährigen Somalier nieder und trat anschließend auf ihn ein.

Es war nicht die einzige Auseinandersetzung am Samstagabend in Innsbruck. Kurz vor Mitternacht musste die Polizei in einem Lokal einen 27-Jährigen verhaften, der zwei Frauen attackierte und anschließend einen Polizisten in die Hand biss. (TT.com)