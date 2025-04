Flüchtiger Bankomatsprenger in Wien von Polizei angeschossen

Bei einem Polizeieinsatz nur unmittelbar nach einer Bankomatsprengung in Wien-Leopoldstadt am Sonntag in der Früh hat die Polizei einen flüchtigen Verdächtigen angeschossen. Er befindet sich nun unter polizeilicher Bewachung in einem Spital, wie die Landespolizeidirektion nach einem entsprechenden Bericht der Kronen Zeitung bekanntgab.