Keine Musiker-Rente in Sicht: Wie Norbert Rier trotz Alters weiter für Stimmung sorgt

„Klar, wir merken alle, dass wir älter werden und bestimmte Dinge nicht mehr so gehen wie in jungen Jahren“, betonte Rier, der am 14. April 65 Jahre alt wird. Nach längeren Pausen dauere es schon etwas länger, wieder in den Tournee-Rhythmus zu finden, verrät er. Doch wenn man bei den Konzerten sehe, wie im Publikum Großeltern, Eltern und Kinder Freude an der Spatzen-Musik haben, sei das eine große Motivation fürs Weitermachen. „Das gibt einem selber viel Kraft.“