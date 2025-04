Drei Tote im Westerwald gefunden, Polizei sperrt Ort ab

Schock in den frühen Morgenstunden: Im Örtchen Weitefeld im Westerwald wurden drei Leichen entdeckt. Zwei Todesopfer sind männlich und eines weiblich, wie ein Polizeisprecher sagte. Es deute vieles darauf hin, dass es sich um eine Tat im Kontext eines familiären Umfeldes handele. Auf die Frage, ob eines der männlichen Opfer minderjährig sei, sagte der Sprecher: „Wir können es nicht ausschließen.“

Für ein Motiv im familiären Umfeld spreche neben der frühen Uhrzeit auch der Tatort – ein Einfamilienhaus, erläuterte der Sprecher. Die Polizei sei gegen 3.45 Uhr am Sonntagmorgen mit einem Notruf informiert worden. Als die Beamten eintrafen, sei eine Person, wohl ein Mann, zu Fuß geflohen. Nach unbestätigten Hinweisen könnten Schuss- oder Stichwaffen bei der Tat eingesetzt worden sein. Eine Polizeisprecherin sagte zu dem Notruf: „Es war eine schreiende Person.“

Die Polizei war mit starken Kräften im Örtchen Weitefeld im Kreis Altenkirchen im Einsatz, darunter auch ein Spezialeinsatzkommando (SEK). Die Ermittler suchten am Sonntagmittag zunächst noch nach dem mutmaßlichen Täter, unter anderem mit einem Helikopter über einem angrenzenden Wald.

Für die Bevölkerung gebe es keine konkrete Gefahr. Dennoch bat die Polizei darum, in der Region keine Anhalter mitzunehmen. Die Beamten sperrten Weitefeld ab, an den Ortseingängen wurden Streifenwagen postiert. Jedes Auto, das hinein- oder hinausfahren will, wird kontrolliert. Es waren Polizisten mit Schutzhelmen und Maschinenpistolen zu sehen. Ein direkter Anwohner berichtete, er habe kurz nach 6 Uhr einen Hubschrauber über seiner Straße fliegen sehen.