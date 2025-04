Jüngster Sieger der Geschichte: Abadi gewinnt mit Ohrenschützern den Wien-Marathon

Wien – Der 42. Vienna City Marathon hat am Sonntag über die klassische Distanz von 42,195 km einen Überraschungssieger gebracht. Nicht die favorisierten Kenianer setzten sich bei der Challenge in der Kälte durch, sondern mit Haftamu Abadi ein Äthiopier. Der 21-Jährige lief erst seinen zweiten Marathon und verbesserte seine Bestmarke von 2:10:33 auf 2:08:28 Stunden. Zweiter wurde der Kenianer Mica Cheserek, Dritter der äthiopische Debütant Mogos Tuemay.

Gestartet wurde um neun Uhr früh bei zwei Grad plus (der Minusrekord liegt bei -0,1 im Jahr 1986), was sich wegen des Eiswindes aber wie deutliche Minusgrade anfühlte. Der Temperatursturz nach warmen Tagen hielt die favorisierte männliche Elite trotzdem nicht davon ab, in kurzen Hosen von der Reichsbrücke weg loszujagen, die besten Frauen griffen zumindest zu Stirnbändern und Ärmlingen.