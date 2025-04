Einjähriges Mädchen in Landeck mit heißem Tee verbrüht

Der Albtraum vieler Eltern wurde für eine 36-Jährige am Sonntagvormittag in Landeck Realität. Die Frau bereitete gegen 10.15 Uhr das Frühstück vor und setzte eines ihrer einjährigen Zwillingskinder in den Hochsitz. Das zweite Mädchen, das bereits gehen konnte, hielt sich zu diesem Zeitpunkt am Boden neben dem Esstisch auf.