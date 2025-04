92-Jähriger bei Sturz von Hochstand in Scheffau schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein 92-Jähriger am Sonntagvormittag beim Absturz von einem Hochstand in Scheffau zugezogen. Der Mann brach gegen 9 Uhr zu einem Rundgang in seinem Jagdrevier auf, berichtet die Polizei. In der Nähe des landwirtschaftlichen Anwesens „Greidern“ stieg der Einheimische auf die Leiter, die zum Hochstand führte. In einer Höhe von etwa drei Metern verlor er den Halt und stürzte auf den darunter liegenden Waldboden. Er wurde so schwer verletzt, dass es ihm unmöglich war, selbst Hilfe zu holen.