Daniel Leiters Ausstellung „Virtual Wind“ zeigt unsichtbare Umweltfolgen

Lienz - Daniel Leiters Rauminstallation "Virtual Wind" im RLB Atelier Lienz verbindet wirtschaftliche Interessen mit Umweltfolgen in einem faszinierenden visuellen Erlebnis. Diese Ausstellung, die vom 11. April bis zum 14. August zu sehen ist, zeigt, wie Aktienkurse fossiler Rohstoffkonzerne wie Shell, BP und ExxonMobil in reale Windbewegungen übersetzt werden.

In einer künstlichen Strandkulisse werden zwei Sonnenschirme durch Echtzeit-Börsendaten in Bewegung versetzt. Ein Mini-Computer berechnet die Motorbewegungen, die die Schirme steuern. Jede Veränderung der Aktienkurse wird als "Windschwankung" sichtbar gemacht. "Dieses Werk sensibilisiert für unsichtbare, aber folgenreiche Prozesse", erklärt Daniel Leiter (geboren 1999 in Lienz, lebt in Wien).