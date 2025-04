36-jähriger Radfahrer bei Auffahrunfall in Innsbruck verletzt

Ein Radfahrer ist am Sonntagnachmittag bei einem Auffahrunfall auf der Schloßstraße zwischen Aldrans und Innsbruck verletzt worden. Der 36-Jährige war gegen 14 Uhr in Richtung der Landeshauptstadt unterwegs. Auf Höhe Tummelplatzweg hielt ein vor ihm fahrendes Auto vor einem Schutzweg an, um mehrere Personen über die Straße zu lassen.