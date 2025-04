14-jähriger Steinewerfer im Westjordanland von Armee getötet

Im Westjordanland ist ein palästinensischer Jugendlicher von der israelischen Armee erschossen worden. Der 14-Jährige sei am Sonntag in der nördlich von Ramallah gelegenen Stadt Turmus Ajja getötet worden, er habe die US-Staatsbürgerschaft gehabt, sagte Bürgermeister Lafi Schalabi der Nachrichtenagentur AFP. Die israelischen Streitkräfte erklärten, sie hätten bei einem "Anti-Terror-Einsatz" in der Gegend von Turmus Ajja "einen Terroristen" getötet.