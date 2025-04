Nutzte in Sketch das N-Wort: Kritik an Dieter Hallervorden nach Auftritt in ARD-Show

Heftige Debatten entfachte ein TV-Auftritt des deutschen Schauspielers und Komikers Dieter Hallervorden. Der 89-Jährige nutzte in der Neuauflage eines seiner bekanntesten Sketche das N- sowie das Z-Wort. Hallervorden wehrt sich gegen den Rassismus-Vorwurf und wirft seinen Kritikern Humorlosigkeit vor. Auch die ARD schaltete sich in die Kontroverse ein.

Der deutsche Comedian und Kabarettist Dieter Hallervorden („Nonstop Nonsens“) wehrt sich gegen Rassismus-Vorwürfe nach einer umstrittenen Neu-Auflage seines berühmtesten Sketches im Fernsehen. „In Ermangelung von Mut, sich über die wirklichen Missstände zu erregen, weil diese anzuprangern grade nicht in Mode ist, ereifert man sich über einen Komiker, der auf einem Knastbett sitzt und einen berühmten Sketch mit neuem Text beginnt“, teilte Hallervorden am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit.

Hallervorden hatte am Samstagabend in einer ARD-Jubiläums-Show seinen legendären „Palim, Palim!“-Sketch vorgeführt – allerdings in einer leicht abgewandelten Version, worin er das „N-Wort“ und das „Z-Wort“ verwendete. Dadurch löste der 89-Jährige eine teils erregte Debatte vor allem in den sozialen Medien aus.