Ein Frühlingsfest für die ganze Familie

Schwazer Osterwelt, Handwerksmarkt und vieles mehr am 11. und 12. April!

Am Freitag, von 14 bis 17 Uhr, und am Samstag, von 9 bis 12 Uhr, verwandelt sich die Schwazer Innenstadt wieder in ein farbenfrohes Osterparadies. Die beliebte Osterwelt lockt mit einem vielfältigen Programm, das Kinderaugen leuchten lässt und auch Erwachsene auf den Frühling einstimmt.

Kreatives und Kinderkoffermarkt

In der Franz-Josef-Straße und am Pfundplatz können kleine Besucher:innen kreativ werden – beim Palmbuschen-

binden, Palmbrezenbacken und dem kultigen XXL-Ostereierbemalen. Natürlich darf ein Besuch des Osterhasen nicht fehlen! – Er verteilt Süßigkeitenund Luftballons.

Beim Kinderkoffermarkt, erstmalig an beiden Tagen, haben die Kleinsten selbst die Möglichkeit, als Verkäufer:innen aktiv zu werden. Hier können sie ihre ausgemusterten Spielsachen, Bücher oder Kleidung anbieten und lernen spielerisch den Umgang mit Geld und Handel. Für Kinder, Eltern und Schnäppchenjäger:innen bietet sich eine tolle Gelegenheit, gut erhaltene Schätze zu entdecken und ihnen ein neues Zuhause zu geben.

Handwerkliches, Brauchtum und Live-Musik

Beim Handwerksmarkt präsentieren bis zu 30 Hersteller hochwertige, handgefertigte Produkte aus der Region. Kunsthandwerker:innen, kreative Köpfe und lokale Produzent:innen bieten einzigartige Waren an – von Osterdeko über Geschenkideen bis hin zu traditionellem Handwerk. Wer auf der Suche nach einem Ostergeschenk, einem Mitbringsel oder handgemachten Einzelstücken ist, wird hier fündig.

Live-Musik von den Bands Whatever & VeitClub garantiert für gute Stimmung, während die Brauchtumsgruppe Schwaz und der Trachtenverein Almrausch-Sölleite mit traditionellen Darbietungen das Fest bereichern.

Ostereinkaufspass ausfüllen! Wer im Frühjahr bzw. in der Osterzeit in Schwaz einkauft, hat die Chance auf großartige Gewinne. Dafür den #kaufinschwaz-Ostereinkaufspass in einem der teilnehmenden Geschäfte, Lokale oder an den Prospektständern im Stadtgebiet besorgen. Eine Liste dieser Betriebe ist unter www.kaufinschwaz.at zu finden. Anschließend gilt es, vier verschiedene Stempel zu sammeln – pro Einkauf in einem teilnehmenden Geschäft/Lokal gibt es einen Stempel. Ist der Pass ausgefüllt, kann er in den Gewinnbriefkasten vor dem Schatzkammer Silberregion-Shop (Franz-Josef-Straße 23) eingeworfen werden. Mit etwas Glück winken tolle Preise im Gesamtwert von mehr als 1.000 €.

Abendshopping: Großes Einkaufsfest am 9. Mai

Wenn die warme Jahreszeit beginnt, steht das Abendshopping in Schwaz vor der Tür. Infos dazu gibt’s bald auf www.schwaz.at © Stadtmarketing Schwaz

Am Freitag, 9. Mai, von 17 bis 22 Uhr, wird die Silberstadt erneut zur pulsierenden Einkaufs- und Erlebniswelt.

Neben verlängerten Öffnungszeiten der Geschäfte erwartet die Besucher:innen ein vielseitiges Rahmenprogramm mit Musik, Unterhaltung und kulinarischen Highlights – ein Abend, an dem Einkaufen zum Erlebnis wird. Ob Musik, Artistik oder mitreißende Performances – in der Innenstadt sorgt ein abwechslungsreiches Programm für Stimmung.

Altstadt Akustik – Mit Musik geht alles leichter!

Von Mai bis September, am ersten Freitag im Monat, gibt‘s in der Innenstadt Live-Musik verschiedener Genres. © AdobeStock/Iurii Kuzo

Ab Mai wird die Schwazer Innenstadt jeden ersten Freitag im Monat zur Bühne: Beim neuen Format „Altstadt Akustik“ sorgen wandernde Musikgruppen von 16 bis 19 Uhr für Stimmung in den Gastgärten – und das von Mai bis September.

Die Musiker:innen ziehen von Lokal zu Lokal und schaffen eine besondere Atmosphäre. Das musikalische Spektrum reicht von groovigem Akustikpop bis zu chilligem Folk und souligen Interpretationen bekannter Songs.

Den Auftakt macht am Freitag, 2. Mai, die Formation Acoustic Chocolate. Im Juni folgt das Raphael Perle Duo, präsentiert in Kooperation mit dem AKW und dem Woodlight Festival. Weitere Programmpunkte sind The Jam Jar (Juli), Rockoustic (August) und Soundswitch (September).

Wo gerade gespielt wird, zeigt ein QR-Code, der den Live-Standort der Künstler:innen anzeigt. So lässt sich entspannt flanieren, genießen und Musik entdecken – ein Format, das Livemusik und Stadtleben stimmungsvoll verbindet.

Auch der Bauernmarkt erhält eine musikalische Aufwertung: Jeden letzten Samstag im Monat, von März bis November, sorgen Volksmusik, Bläsergruppen und traditionelle Ensembles für eine stimmungsvolle Marktatmosphäre, die den Einkauf regionaler Produkte zum besonderen Erlebnis macht.

Schwaz parkt gratis!

Wer in der Schwazer Innenstadt einkaufen, bummeln oder genießen möchte, parkt eine Stunde gratis. © AdobeStock

Im Rahmen der Aktion „Schwaz parkt gratis“ erhalten Besucher:innen ab sofort die erste Parkstunde kostenlos – ganz unkompliziert mit Parkschein oder digital über die EasyPark-App.

Das Besondere: In vielen teilnehmenden Innenstadtbetrieben wird die Parkgebühr der ersten Stunde direkt an der Kassa rückerstattet – dafür einfach den tagesaktuellen Parkschein vorlegen. Damit wird das Einkaufen und Verweilen in der Silberstadt nicht nur angenehmer, sondern auch günstiger.

Die Aktion ist ein Zeichen für mehr Kundenfreundlichkeit und eine Maßnahme Innenstadtbelebung – ideal für alle, die regionale Betriebe unterstützen und stressfrei parken möchten.

Mehr Infos und eine Übersicht über alle Parkplätze in der Innenstadt unter www.kaufinschwaz.at/parken

Tirols größtes Openair-Jobfestival

Auf Jobsuche? – Das Schwazer Karriere Open Air am 7. Juni informiert. © Michael Winkler

„Berufe erleben, Zukunft gestalten!“ – unter diesem Motto findet am Samstag, 7. Juni, von 9.30 bis 15.30 Uhr das Karriere Open Air in der Bezirkshauptstadt Schwaz statt.