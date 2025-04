Tirolerin Gigele sicherte sich Gravelrad-Titel, über 200 Skifahrer beim „Wilde Grube Ride“

Ringen: Bei der Österreichischen U17- und U20-Meisterschaft der Frauen in Klaus gewann RSC Inzing dank der Goldmedaillen von Leonie Volina, Lea Silberberger-Sailer, Julia Klieber und Sophia Meraner die Team-Wertung. Auch Neveah Wade (2.) und Johanna Abfalterer (3.) holten Medaillen. Bei den Männern eroberte Inzing im Freistil durch Ali Akin (2.) und Alois Abfalterer (3.) Edelmetall. Vollkraft Innsbruck bejubelte zwei Mal Bronze für Paul Schober und Leon Rohrer. Inzing gewann durch Abfalterer, Akin und Luis Baumgartner (alle 2.) weitere Medaillen im griechisch-römischen Stil.

Handball: In der zweitklassigen HLA-Challenge müssen die beiden Tiroler Teams weiter auf die ersten Punkte warten. In der Aufstiegsrunde verlor medalp Innsbruck Handball Tirol bei UHC Hollabrunn 30:36, in der Abstiegsrunde setzte es für das Schwazer Future-Team eine 24:34-Niederlage bei UHC Salzburg.