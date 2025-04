Gruppe ging auf 17-Jährigen los: Drei Verletzte bei Schlägerei vor Innsbrucker Lokal

Drei Personen sind in der Nacht auf Sonntag bei einer Schlägerei vor einem Innsbrucker Lokal verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, gerieten gegen 2.15 Uhr sechs Personen in Streit. Ein 41-Jähriger trat mit dem Fuß auf einen 17-Jährigen ein. Als sich der Jugendliche wehrte, schlugen der 41-Jährige und ein 21-Jähriger mit den Fäusten auf den Teenager ein und rissen ihn mit zwei weiteren Personen zu Boden. Als der 17-Jährige am Boden lag, wurde er noch mehrmals mit den Füßen getreten. Auch eine 30-Jährige machte mit.