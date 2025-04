Drei Jahre KC750: Ein Kulturhighlight mit vielseitigem Frühlingsprogramm

Das Kultur Café KC750 in Kitzbühel feiert sein dreijähriges Bestehen und bietet im Frühling ein reichhaltiges Programm, das von Musikfestivals bis zu Kunstausstellungen reicht.

Das KC750 eröffnete am 1. April die Ausstellung „Colors in Motion“ von Laura Schindler. Schindler, eine vielseitige Künstlerin und Lehrerin, fasziniert mit ihrer intensiven Farbgebung und dynamischen Bildsprache. In ihren Werken erforscht sie den menschlichen Körper und seine Emotionen, um eine tiefere Reflexion über Körper und Seele anzuregen.