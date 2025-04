EU bietet USA Deal zu Freihandel mit Industriegütern an, Trump bleibt hart

Laut Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist die EU bereit für Verhandlungen, aber auch Gegenmaßnahmen. Ebenso sei man im Ausbau von Handelsbeziehungen mit anderen Ländern. US-Präsident Donald Trump will an seiner aggressiven Zollpolitik festhalten.

Brüssel, Washington – Die EU hat den USA eine Vereinbarung zur gegenseitigen Aufhebung aller Zölle auf Industriegüter angeboten. Trotz der Zollentscheidungen von US-Präsident Donald Trump sei die Europäische Union bereit zu verhandeln, sagte EU-Kommissionspräsident Ursula von der Leyen in Brüssel. Sie sei aber auch bereit, Gegenmaßnahmen zu ergreifen. US-Präsident Donald Trump zeigte hingegen keine Bereitschaft, von seiner aggressiven Zollpolitik abzurücken.

Die „seit langem geschundenen USA“ nähmen bereits jetzt „wöchentlich Milliarden von Dollar“ durch bestehende Zölle gegen Länder ein, die Amerika „ausnutzen“, schrieb der Republikaner auf seiner Plattform Truth Social. Als „größten Übeltäter“ nannte Trump China. Die dortigen Märkte befänden sich auf Talfahrt, obwohl Peking Gegenzölle in Höhe von 34 Prozent auf US-Importe angekündigt habe, schrieb er.

Der US-Präsident schrieb hingegen, die Preise für Öl und Lebensmittel seien gesunken – es gebe außerdem „keine Inflation“. Die gefallenen Ölpreise sind Experten zufolge allerdings eher Ausdruck wachsender Rezessionsängste und damit rückläufiger Nachfrage. Zudem rechnen Ökonomen damit, dass die neuen Zölle die Lebensmittelpreise in den USA steigen lassen werden.

US-Präsident Donald Trump wird laut seinem Berater Kevin Hassett auf Handelspartner eingehen, wenn sie im Zollstreit gute Angebote machen. Trump werde dann entscheiden, ob ein Angebot gut genug sein, sagte Hassett am Montag dem Sender Fox News. Trump habe bereits das ganze Wochenende mit führenden Politikern rund um die Welt gesprochen. Trump selbst sagte: "Sie kommen an den Tisch. Sie wollen reden, aber es gibt keine Gespräche, wenn sie uns nicht jedes Jahr eine Menge Geld zahlen."

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wurde das Angebot seitens der EU bereits vor den Zollentscheidungen von Trump gemacht, zuletzt aber noch einmal am Freitag erneuert. Es bleibe auf dem Tisch, sagte von der Leyen. Auf Nachfrage ergänzte sie, vor allem das Thema Freihandel für Autos sei bereits mehrfach auf dem Tisch gewesen, es habe allerdings keine adäquate Antwort gegeben.

Vor den Äußerungen der Kommissionspräsidentin hatte sich am Wochenende US-Präsidentenberater Elon Musk für eine transatlantische Freihandelszone ohne jegliche Zölle ausgesprochen. Er hoffe, dass sich die USA und Europa auf eine noch engere Partnerschaft als bisher einigen könnten, sagte der Chef des Elektroauto-Herstellers Tesla bei einem Parteitag der rechten italienischen Regierungspartei Lega in Florenz. "Und was die Zölle anbelangt, hoffe ich, dass wir uns auf eine Null-Zoll-Situation zubewegen mit einer Freihandelszone zwischen Europa und Nordamerika", sagte er.