Pop trifft Klassik: Mano Michaels sucht Stimmen für Gospel-Projekt in Innsbruck

Michael, der für Hits wie „Stand Up Celebrate-Medley“ und „Brand New Day" bekannt ist, leitet persönlich monatliche Workshops, die bis zum Konzert am 8. November 2025 im Congress Innsbruck stattfinden. Der nächste Workshop beginnt am 3. Mai und ist für alle offen, unabhängig vom Alter oder der Fähigkeit, Noten zu lesen. Jeder, der Freude am Singen hat, ist willkommen.