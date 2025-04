Qashqai als Hochsitz mit Allrad – grad‘ ideal für Tirol

Der Qashqai begründete 2007 die Klasse der kompakten Crossover und wurde bislang 4,5 Millionen Mal verkauft. Über 50.000 Exemplare wurden allein in Österreich zugelassen. Um den Erfolg in die Zukunft zu tragen, wurde der Qashqai jüngst weitreichend überarbeitet.

Am auffälligsten präsentiert sich dabei die neue Front, deren Schuppen an die Rüstung eines Samurai erinnern sollen, zwei scharfe LED-Leuchten an jeder Seite könnten dessen Schwerter sein. Keine Frage: So cool sah noch kein Qashqai aus. Das sorgt – zusammen mit bis zu 20 Zoll großen Rädern – für einen prägnanten Auftritt des Nissan.