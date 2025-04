Tödlicher Skiunfall in Sölden: 20-Jähriger prallte gegen Schneekanone und starb

Der Niederländer verlor Montagmittag beim Skifahren am Rettenbachferner die Kontrolle und kam über den Pistenrand hinaus. Er prallte gegen eine Schneekanone, die mit einem Schutzpolster gesichert war. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Sölden – Ein 20-Jähriger verunglückte am Montag beim Skifahren am Rettenbachferner in Sölden tödlich. Der Niederländer verlor laut Polizei gegen 12 Uhr auf der schwarzen Piste Nr. 31 die Kontrolle und geriet über den Pistenrand hinaus.